Die höchste Auszahlung aus dem Financial Fairplay erhält der MSV Duisburg. Die Meidericher erhalten auf Grundlage ihres positiven wirtschaftlichen Saisonergebnisses im Financial Fairplay und aufgrund ihrer Planungsqualität knapp 84.000 Euro. Rund 63.000 Euro fließen an Zweitligaaufsteiger Eintracht Braunschweig und den VfL Osnabrück. Der 1. FC Magdeburg gehört auch zu den "Belobigten", erhält knapp 23.000 Euro.