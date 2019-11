Fußball | 3. Liga Finanzierung des Chemnitzer NLZ offenbar gesichert

Hauptinhalt

Der Notvorstand des Chemnitzer FC e.V. sowie die Gesellschafter der Fußball GmbH haben mit ihren Partnern der Stadt Chemnitz und dem Deutschen Fußball-Bund offenbar einen Weg zur Finanzierung des Nachwuchsleistungszentrums (NLZ) gefunden. Das teilte der Verein am Montagabend mit. So sollen die Fördermittel ausnahmsweise an die GmbH und nicht an den Verein ausgezahlt werden.