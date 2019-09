Kwasniok hat dank des sensationellen Klassenerhaltes einen großen Kredit beim Verein. Im Sommer schlug er besser dotierte Angebote aus, blieb in Jena. Dass er nun wieder in einer extrem misslichen Lage ist, habe verschiedene Gründe. "Wir haben keine Kernmannschaft, was an Verletzungen und auch den er spät getätigten Verpflichtungen liegt. Dadurch fehlt uns eine eingespielte Formation", so Förster. Den Sieben-Punkte-Rückstand zum rettenden Ufer kenne man aber schon. "Hoffnung gibt uns, dass Lukas überzeugt ist, er brennt für die Sache. Und die Mannschaft hat sich dieses Signal gewünscht, dass es keine Trainerentscheidung abhängig vom Spielausgang in Chemnitz geben wird."

Lukas Kwasniok bleibt beim FC Carl Zeiss Jena am Bord. Bildrechte: imago images / Christoph Worsch