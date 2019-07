Der FC Carl Zeiss Jena belegte in der letzten Saison den 3. Platz in der 3. Liga. Stimmt nicht? Stimmt doch. Allerdings in der unrühmlichen Strafen-Tabelle. Kurz vor dem Saisonstart wandte sich der Verein in einem offenen Brief an die Fans und forderte darin, ein "klares Nein zu Gewalt im und außerhalb des Stadions".