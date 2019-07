Dynamo Dresden kommt im DFB-Pokal nach Zwickau. Spielt aber nicht gegen den FSV, sondern trifft in der 1. Hauptrunde des DFB-Pokals auf den Hamburger Landespokalsieger TuS Dassendorf. Die Mannschaft aus dem östlich von Hamburg gelegenen Ort in Schleswig-Holstein gab sein Heimrecht ab und spielt nun am 10. August (15.30 Uhr) in Zwickau gegen Dresden.