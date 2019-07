"Die Mannschaft ist im Großen und Ganzen zusammengenblieben. Das Team stimmt. Moritz Heyer ist ein Abgang, der richtig weh tut. Da muss man die Lücke schließen. Bei den Neuzugängen hat man mit Patrick Göbel einen sehr guten Mann für die Außenpositionen geholt. Es sind Spieler gekommen, die Torsten Ziegner kennt. Zum Beispiel Jonas Nietfeld, der zuletzt in Regensburg nicht so oft gespielt hat. Außerdem haben sie junge Spieler geholt, die sich entwickeln können. Mit den Stürmern Sebastian Mai und Mathias Fetsch, Abwehrspieler Toni Lindehahn und Torhüter Kai Eisele sind wichtige Leistungsträger geblieben. Der HFC muss keine Angst haben, mit der Mannschaft schnell ein richtig gutes Niveau zu erreichen."

"Das Team war in der vergangenen Saison in sich sehr homogen. Die Mannschaft hat vom Spirit gelebt, viel gemeinsam unternommen, und da meine ich nicht nur den Ballermann. Sie haben gut zusammengehalten."

"Torsten Ziegner ist ein offensiv denkender Mensch. Seine Aufgabe ist, dass er seine Philosophie allen vermitteln muss. Sie müssen lernen, geduldig zu sein. Gerade in der Endphase der Saison haben sie zu wenige umbiegen können. Man darf sich nicht nur auf Kopfallspieler Mai verlassen. Man muss ihn auch unten anspielen."

"Ich hoffe, sie holen wieder so viele Punkte wie im letzten Jahr. Dann werden sie im vorderen Mittelfeld zu Hause sein. Für die ersten Drei wird es aber schwer. Die Gegner sind in diesem Jahr noch stärker geworden."

"So wie es jetzt aussieht, ist der Kader breiter aufgestellt und größer. Ich glaube, dass wir eine bessere Mannschaft haben als im letzten Jahr. Trotzdem können wir auch Siebenter oder Achter werden."

Aktueller Rekordspieler des HFC ist Toni Lindenhahn mit 273 Einsätzen für die Hallenser. Die meisten Einsatzminuten aus dem aktuellen Kader hat Tom Müller mit 2.095 Minuten.



Die vergangenen beiden Spielzeiten wurde der HFC Vierter in der 3. Liga. Sachsen-Anhalt-Konkurrent 1. FC Magdeburg stieg nach zwei vierten Plätzen in der 3. Liga in die 2. Liga auf.