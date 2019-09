Wegen angeblicher Nähe zu rechtsradikalen Anhängern des Chemnitzer FC war der Kapitän der Himmelblauen Anfang August fristlos entlassen worden. Kurz davor hatte Frahn beim Auswärtsspiel in Halle im Gästeblock neben Mitgliedern einer mittlerweile verbotenen rechten Fangruppierung gesessen. Das reichte dem Verein, um den 32-Jährigen wegen "zur Schau gestellter Sympathie zu führenden Köpfen rechter Gruppierungen" fristlos zu kündigen.



Bereits im März war Frahn in den Schlagzeilen, als er im Spiel gegen die VSG Altglienicke beim Torjubel ein T-Shirt mit der Aufschrift "Support Your Local Hools" hoch hielt. Der gekündigte Spieler selbst wehrte sich Ende August gegen die Vorwürfe u.a. in einem Facebook-Eintrag: "Ich wehre mich erneut dagegen als Sympathisant von rechtsradikalen Gruppierung dargestellt oder mit rechtem Gedankengut in Verbindung gebracht zu werden."