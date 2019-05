Einmal mehr trägt Investor Roland Duchâtelet maßgeblichen Anteil an der Jenaer Zukunft im Profifußball. Nicht zuletzt mithilfe eines neuerlichen Darlehens des 72-jährigen Belgiers von "deutlich mehr" als einer Million Euro, wie Berka unterstrich, werden die Thüringer über die nötigen liquiden Mittel für die kommende Spielzeit 2019/20 verfügen.

Sensationeller Klassenerhalt: Dank eines 4:0 über 1860 München hatte Carl Zeiss Jena am letzten Spieltag eine sensationelle Aufholjagd mit dem Drittliga-Klassenerhalt. Bildrechte: imago images / Christoph Worsch

Gleichfalls betonte Förster, dass nahezu "alle unsere Bestandssponsoren" ihre Verträge verlängert und die Unterstützung "teilweise auch aufgestockt" hätten. Zudem haben die Blau-Gelb-Weißen nach eigener Auskunft "einige neue hinzugewonnen". Alles in allem würden die Zusagen für Sponsorengelder "bereits jetzt auf einem höherem Niveau als in der Saison 2018/19" liegen, freute sich der Geschäftsführer.



"Ich möchte mich insbesondere auch bei den Sponsoren bedanken. Diese Unterstützung macht uns sehr glücklich", ergänzte Präsident Berka. Mit der dann offiziellen Bestätigung des DFB rechnet der FCC in der kommenden Woche.