Auf eine BR-Anfrage teilte die Staatsanwaltschaft mit, dass es keine Anweisung in Bezug auf die Verwendung der Fahne gebe. Man sei generell keine "Fahnenprüfungsstelle". Untersucht werde allerdings das Zeigen der Fahne bei der Partie am 14. April bei der Spielvereinigung Unterhaching. Dabei gehe es um das "S" bei "Kaos" und die Frage, ob der Buchstabe der verbotenen Siegrune ähnlich sei. Diese Prüfung sei noch nicht abgeschlossen.

Der FSV war nach einer Mail an die Staatsanwaltschaft davon ausgegangen, dass diese Prüfung bereits abgeschlossen und zu einem Verbot geführt habe. Der Klub bedauerte in einer Pressemitteilung, dass daraufhin Fans dem Spiel fern bleiben wollten, zeigte aber Verständnis für deren Entscheidung. Das Fanprojekt rechnet mit 300 Anhängern am Abend im Stadion an der Grünwalder Straße. Seit 1997 ist die Fahne an privilegierter Stelle vor dem FSV-Fanblock sichtbar.