Wie der Verein am Dienstag (03.03.2020) via Pressemitteilung erklärte, hat der FSV Zwickau e.V. und die FSV Zwickau Spielbetriebsgesellschaft mbH am gestrigen Dienstag (02.03.2020) fristgemäß die Unterlagen zur Zulassung beim Deutschen Fußball Bund eingereicht.