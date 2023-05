Zur Erinnerung: Am 23. April war das Drittliga-Spiel zwischen dem FSV Zwickau und Rot-Weiss Essen beim Stande von 1:1 in der Halbzeitpause abgebrochen worden, nachdem Schiedsrichter Nicolas Winter beim Gang in die Kabine vor der Tribüne von einem Mann mit Bier überschüttet worden war. Die Partie wurde mittlerweile mit 2:0 für Essen gewertet. Damit liegt Zwickau in der Tabelle sieben Punkte hinter dem rettenden Ufer.