Kapitän Johannes Brinkies und Angreifer Ronny König bleiben dem Fußball-Drittligisten FSV Zwickau erhalten. Wie der Verein am Sonntag per Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte, verlängerten die beiden Stammkräfte per Handschlag ihre Verträge. Eine entsprechende Information gab es auf der Mitgliederversammlung des Clubs. Über Details will der FSV in der neuen Woche informieren. Beide Kicker sind seit 2016 im Verein.