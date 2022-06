Mann des Spiels war Lukas Krüger, der in der ersten Halbzeit einen Viererpack schnürte. Der Neuzugang vom SV Meppen bekam Sonderlob von Toni Wachsmuth: "Luki macht das richtig gut. Er läuft in die Räume, wie wir uns das vorgestellt haben", lobte der FSV-Sportdirektor, der im Halbzeit-Interview verriet, schon letzte Saison an dem Stürmer, der in Hamburg geboren wurde und im Nachwuchs drei Jahre bei RB Leipzig spielte, "gebaggert" zu haben.