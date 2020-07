Fußball-Drittligist FSV Zwickau hat den Abgang von Defensivakteur Christopher Handke bekannt gegeben. Der bis 2022 laufenden Vertrag des 31-Jährigen wurde in "beiderseitigem Einvernehmen" aufgelöst. Trotz Vertrags hatte er keine sportliche Perspektive mehr. In der Vorrunde war der frühere Magdeburger noch Stammspieler, geriet dann aber aufs Abstellgleis und fehlte in den letzten neun Partien wegen einer Angina.