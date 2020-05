Der FSV Zwickau scheint auf der Suche nach einem neuen Co-Trainer fündig geworden zu sein. Vieles deutet darauf hin, dass Robin Lenk den Posten an der Seite von Cheftrainer Joe Enochs in Kürze übernehmen wird. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung in der vergangenen Woche darüber berichtet. Der langjährige Assistenztrainer des FC Erzgebirge Aue könnte sogar bereits am Samstag zum Re-Start gegen Hansa Rostock auf der Bank sitzen.