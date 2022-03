Danny Röhl, Co-Trainer unter Hansi Flick bei der deutschen Nationalmannschaft, kehrt zu seinen Wurzeln zurück. In seiner Jugendzeit schnürte er die Töppen für den FSV Zwickau. Ende 2021 begann der gebürtige Zwickauer den 13-monatigen Lehrgang zur Pro Lizenz, wie die Fußballlehrer-Lizenz seit diesem Jahr heißt, in der DFB-Akademie in Frankfurt am Main. Im Rahmen dieses Lehrganges ist der 32-jährige zurück in seiner alten Heimat. Die Ausbildung als Fußballlehrer besteht aus drei Teilen: Anwendungsphase, Praktikumsphase und Präsenzphase. Der FSV ermöglichte ihm durch die Arbeit mit dem U19-Team, die Anwendungsphase praktisch zu gestalten.