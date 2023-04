"Es fühlt sich einfach Scheiße an. Es fühlt sich wie eine Niederlage an", sagte FSV-Torschütze Jean-Marc Schneider nach dem 2:2 gegen den FCS . "Wir sind total traurig. Mit zwei Toren in Front zu sein hat uns wieder nicht gereicht", erklärte Coach Ronny Thielemann.

Sein Team hatte bereits in der Vorwoche in Wiesbaden vorn gelegen, hatte einem Top-Team alles abverlangt. Nach der 3:4-Niederlage bei Wehen-Wiesbaden reichte es gegen Saarbrücken immerhin noch zu einem Punkt. "Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Sie hat ein Top-Spiel abgeliefert", so Thielemann. Aber reicht das für den Klassenerhalt? Aktuell liegt der FSV vier Punkte hinter den Nichtabstiegsplätzen. In den verbleibenden sieben Spielen muss das Thielemann-Team unter anderem gegen die Spitzenmannschaften Freiburg II, Osnabrück, Dresden oder Mannheim ran.