Zwickauer Anhänger hatten vier BVB-Ordner teils schwer verletzt (Rippenprüche), nachdem ihnen eine nicht genehmigte Trommel im Gästeblock abgenommen werden sollte. Anschließend waren 24 Personen von der Polizei festgesetzt und in der Folge sowohl aus dem Stadion als auch dem Dortmunder Stadtgebiet verwiesen worden. Der FSV verlor die Partie des 20. Spieltages der Saison 2021/22 vor 529 Zuschauern mit 1:3 (0:2). Can Coskun gelang damals in der 65. Minute nach zwischenzeitlichem 0:3-Rückstand lediglich noch Ergebniskosmetik.