Dominic Baumann wird in der neuen Spielzeit für den FSV Zwickau auflaufen. Wie der Drittligist am Donnerstag mitteilte erhält der 26 Jahre alte Angreifer bei den "Schwänen" einen Zweijahresvertrag.

"Mit Dominic Baumann bekommen wir einen flexiblen Stürmer der bereits in der 2. und 3. Liga gezeigt hat, dass er für Torgefahr sorgen kann. Seine Stärken hat er in engen und torgefährlichen Räumen, wo er auch gute Lösungen findet. Vom Spielertyp her passt Dominic sehr gut zu unseren bestehenden Angreifern", lobte Sportdirektor Toni Wachsmuth den Neuen.

Der gebürtige Sachse spielte in der Jugend zunächst beim FC Sachsen Leipzig, bevor es ihn 2007 zu Dynamo Dresden verschlug. Dort schaffte er den Sprung in den Profibereich und wechselte 2015 zur zweiten Mannschaft des 1. FC Nürnberg, wo er sich auch für vier Einsätze der Zweitliga-Mannschaft empfehlen konnte. 2017 schloss er sich den Würzburger Kickers an, für die er in den vergangenen vier Jahren in 143 Pflichtspielen (3. Liga, DFB-Pokal und 2. Bundesliga) 23 Tore erzielte und 14 Treffer vorbereitete.