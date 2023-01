Die SG Dynamo Dresden ist mit einem erfolgreichen Testspiel in das Fußballjahr 2023 gestartet. Die Mannschaft von Cheftrainer Markus Anfang setzte sich am Dienstag (03.01.) mit 3:0 (3:0) gegen den FSV Zwickau durch. Vor allem in der ersten Halbzeit zeigte die SGD den Westsachsen ihre Grenzen auf. Der offensiv sehr auffällige Christian Joe Conteh sorgte mit einem Doppelpack schon früh für klare Verhältnisse. Auch Dennis Borkowski trug sich in die Torschützenliste ein und setzte der starken Dynamo-Halbzeit damit das i-Tüpfelchen auf.