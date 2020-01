Der FSV Zwickau belegt derzeit den 13. Tabellenplatz und hat 27 Punkte auf der Habenseite. Das ist nicht schlecht, jedoch stehen nur sechs Punkte zwischen dem FSV und dem ersten Nichtabstiegsplatz. Also keine Zeit zum Zurücklehnen für das Team von Cheftrainer Joe Enochs. Im Hinspiel zog Zwickau deutlich den Kürzeren und verlor mit 0:3 beim TSV. Das letzte Heimspiel wiederum konnten die Westsachsen klar und deutlich mit 5:2 für sich entscheiden. Könnte also ein richtiges 50:50-Spiel werden. Sport-im-Osten.de ist am 02. Februar ab 13:30 Uhr, wie gewohnt mit einem Liveticker am Start.

Bildrechte: imago images / kolbert-press