"Wie bereits in unserer Mitteilung am 23. Januar zu entnehmen war, wurde nach den Spielen in Halle und gegen Meppen die Gesamtsituation jeweils neu bewertet und sachlich analysiert. Nach zwei sieglosen Heimspielen zum Jahresstart gegen direkte Konkurrenten und aufgrund einer stagnierenden Weiterentwicklung unserer Mannschaft sehen wir unser Saisonziel Klassenerhalt in akuter Gefahr. Daher haben wir uns entschieden, der Mannschaft neue Impulse zu geben und damit noch einmal neue Energie freizusetzen, um unsere Drittliga-Zugehörigkeit auch über das Saisonende hinaus zu sichern", erklärte Geschäftsführer Marvin Klotzkowsky in einer Pressemitteilung des Vereins.