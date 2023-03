Im Duell des Tabellen-18. aus Zwickau gegen den Drittliga-14. aus Aue wollen beide Klubs weitere Punkte gegen den Abstieg sammeln. Gastgeber Zwickau feierte nach zuvor vier sieglosen Spielen in Serie am vergangenen Wochenende einen 2:1-Sieg gegen Verl. Für Aue endete ausgerechnet im Derby bei Dynamo Dresden eine Siegesserie: Die 0:1-Niederlage war die das erste verlorene Spiel nach zuvor drei Siegen in Serie. Bevor die beiden Klubs direkt aufeinandertreffen, muss Aue am Samstag (11. März, 14 Uhr, live im MDR FERNSEHEN und Stream) noch gegen Essen und Zwickau zur gleichen Zeit (im Audio-Livestream und Ticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) bei Viktoria Köln ran.