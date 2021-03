Das Drittliga-Heimspiel des 1. FC Kaiserslautern gegen den FSV Zwickau wird am 7. April (19:00 Uhr) nachgeholt. Der Deutsche Fußball-Bund legte den neuen Termin am Montag fest, nachdem die ursprünglich für den 13. März geplante Partie wegen Unbespielbarkeit des Platzes kurz vor dem Anpfiff abgesagt werden musste. Der neu verlegte Rasen war gegen den Regen noch nicht gefeit: "Der Platz fühlte sich an wie eine Art Schwamm. Überall, wo man hingetreten ist, lief Wasser an der Seite raus", berichtete FSV-Sportchef Toni Wachsmuth. Pech für die Schwäne: Zuvor war auch die Begegnung, ebenfalls im Südwesten, beim 1. FC Saarbrücken abgesagt worden - und das sogar zweimal.