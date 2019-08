In Zwickau kann FCC-Trainer Lukas Kwasniok erstmals auf Neuzugang Maximilian Rohr setzen. Der Innenverteidiger hatte in seinem letzten Oberliga-Spiel für Freiberg die Rote Karte gesehen und war deshalb in den ersten drei Spielen gesperrt. Auch der am Freitag verpflichtete Mittelfeldmann Eroll Zejnullahu könnte im Ost-Duell seinen Einstand geben. Dafür werden Außenverteidiger Patrick Schorr (Adduktorenzerrung) und Jannis Kübler (Innenbanddehnung) fehlen. Kwasniok erwartet einen Gegner, der hoch und aggressiv anlaufen wird.