Fußball | 3. Liga Unsicherheit beim FSV Zwickau über Spielort gegen Uerdingen

Hauptinhalt

Am Mittwoch spielt der FSV Zwickau in München - das steht fest. Doch ob die darauffolgende Partie gegen den KFC Uerdingen in Düsseldorf oder in Lotte ausgetragen wird, ist aktuell unklar. Noch hat sich diesbezüglich niemand bei den Westsachsen gemeldet.