Auch wenn Kapitän Thilo Leugers wegen Problemen mit der Achillessehne in den vergangenen fünf Partien passen musste, präsentierte sich der SVM drittligatauglich. Trainer Frings lobte am Sonntag (13.12.2020): "Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft. Wie wir uns in den letzten Wochen präsentiert haben, ist super." Er erklärte: "Die Krise hat uns noch enger zusammengebracht. Wir sind sehr zufrieden. So soll es weitergehen."

Torsten Frings (Trainer SV Meppen) Bildrechte: imago images / Werner Scholz