"Er hat sich im Training leider einen dreifachen Bänderriss im rechten Knöchel zugezogen plus Knochenmarködem. Er wird mindestens sechs Wochen ausfallen", verriet Sportdirektor Toni Wachsmuth "Tag 24". Klar ist bereits: Das Trainingslager Anfang Juli kommt für den 20-Jährige zu früh: "Johan trägt eine Schiene, geht dann in die Reha." US-Boy Gomez war im vergangenen Sommer aus dem Nachwuchs des FC Porto nach Zwickau gewechselt und schlug dort sofort ein. Er bestritt 33 Drittligaspiele für die Westsachsen, erzielte dabei sechs Tore. Gomez hat in Zwickau noch Vertrag bis 2023. Und Wachsmuth geht davon aus, dass der quirlige Angreifer bis Saisonbeginn auch wieder auf dem Platz steht.

Für seine Teamkollegen geht es am kommenden Freitag zum zweiten Testspiel gegen SV Wildenau. Am 1. Juli steht nach einem weiteren Vorbereitungsspiel am Samstag bei Wismut Gera ein einwöchiges Trainingslager im österreichischen Hinterstoder an.