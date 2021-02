Die Westsachsen brauchten einige Minuten um sich zu fangen, kamen dann aber mit Wucht zurück in die Partie. Mike Könnecke ging mit einem tollen Lauf durch das Mittelfeld und fand auf der linken Seite Can Coskun. Dessen Flanke landete auf dem Kopf von Ronny König, der die Kugel gefühlvoll, über Eisele hinweg, in die Maschen legte (20.). Und die Schwäne legten nach: nach einem katastrophalen Fehler im Aufbau von Stipe Vucur landete der Ball bei Manfred Starke. Der scheiterte im ersten Versuch noch an Eisele, den Abpraller brachte er aber zur Führung unter (28.). Mit der nicht unverdienten Führung ging es für beide in die Kabinen. Ronny König brachte sein Team zurück in die Partie. Bildrechte: Picture Point

HFC gleicht aus - Pechvögel Schikora und Vucur vergeben Großchancen

Bereits kurz nach Wiederanpfiff kam der Hallesche FC zum Ausgleich. Der starke Manu war mit überhöhtem Tempo in Richtung FSV-Kasten unterwegs, als er unsanft und regelwidrig vom FSV-Verteidiger Marco Schikora aufgehalten wurde (51.). Den fälligen Strafstoß wuchtete Terrence Boyd zum 2:2 ins linke Toreck (52.). Schikora hätte dann nur wenige Minuten später einiges wiedergutmachen können. Nach einer Ecke kam er aus kurzer Distanz und relativ unbedrängt zum Kopfball. HFC-Keeper Eisele war bereits geschlagen, jedoch klärte Boyd artistisch auf der Torlinie (68.). Und auch Halle vergab noch die Chance auf drei Zähler, ebenfalls nach einer Ecke kam Vucur per Kopf an die Kugel, scheiterte aber am Aluminium (90.) Besorgte den Endstand und erzielte sein 12. Saisontor: Terrence Boyd Bildrechte: imago images/VIADATA

Das sagten die Trainer:

Joe Enochs (Zwickau): "Wir hatten eine gute Serie und wissen dass Halle eine starke Mannschaft hat. Mit etwas Glück gewinnen wir heute, aber auch wir hatten am Ende Glück bei dem Lattentreffer. Wir nehmen den Punkt mit und blicken zuversichtlich in die Zukunft."