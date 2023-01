Es ist für den FSV Zwickau wie ein Endspiel, wenn die Schwäne am Samstag (28. Juni) zum mitteldeutschen Duell beim Halleschen FC antreten. Doch der Verein versucht alles, um der Mannschaft einen Schub zu geben. Nach der Verpflichtung von Jan-Marc Schneider rüstet der FSV nach und hat am Donnerstag (26. Januar) den 20-jährige Nico Carrera geholt.

Der Defensivmann mit amerikanischen und mexikanischen Wurzeln besitzt bei Zweitligist Holstein Kiel einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 und wird bis zum Saisonende an die Westsachsen ausgeliehen. Carrera ist seit 2020 in Kiel, spielte im Nachwuchsleistungszentrum und erhielt dann am 1. März 2022 seinen ersten Profivertrag. Insgesamt brachte er es auf zwei Einsätze in Liga zwei.