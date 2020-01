Coskun erhält einen Vertrag bis Sommer 2021. "Wir sind davon überzeugt, dass er uns verstärken wird. Er hat die komplette Hinrunde als Stammspieler in der Fürther U23 absolviert, wo er an 10 Toren direkt beteiligt war und auch 3 Treffer selbst erzielen konnte", ist FSV-Sportdirektor Toni Wachsmuth von Coskuns Qualitäten überzeugt.



Der gebürtige Berliner Coskun hatte in seiner Jugendzeit auch schon bei der SG Dynamo Dresden gespielt und hat für seine Zeit in Zwickau einen klaren Plan: "Ich möchte auf Anhieb eine Verstärkung sein, der Mannschaft sofort helfen und dabei die Ziele des Vereins in den Vordergrund stellen. Ich glaube, dass dies für mich und meine Entwicklung der nächste richtige Schritt ist."