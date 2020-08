Möker machte seine ersten fußballerischen Schritte in der Jugend von Eintracht Braunschweig. Im Anschluss durchlief der Rechtsfuß sämtliche Nachwuchsabteilungen von Bundesligist VfL Wolfsburg. In den letzten beiden Jahren war er für die Regionalliga-Mannschaft der Niedersachsen in der Nordstaffel aktiv. Dabei gelangen dem 21-Jährigen neun Tore und sechs Vorlagen in 53 Partien. Möker ist nach Felix Drinkuth, Bastian Strietzel und Dustin Willms der vierte Neuzugang beim FSV.