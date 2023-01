All das kann der jüngst öffentlich in die Pflicht genommene Cheftrainer Joe Enochs in seinem Kader gut gebrauchen. Die Schwäne stehen nach den Niederlagen gegen den VfB Oldenburg (0:1) und beim TSV 1860 München (1:3) zum Jahresauftakt mit weiter nur 16 Punkten bei einem Torverhältnis von 16:34 als Tabellen-18. auf einem direkten Abstiegsplatz.