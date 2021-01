Durchatmen beim FSV Zwickau und besonders bei Trainer Joe Enochs. Nach dem Sieg gegen den VfB Lübeck wird der 49-Jährige auch in seinem 100. Spiel für die Westsachsen am Mittwoch (13. Januar) gegen den FC Ingolstadt an der Linie stehen. Nicht selbstverständlich, wurde doch die Lübeck-Partie im Vorfeld von so manchem zu seinem Endspiel erklärt.

Speziell die Heimschwäche macht den Zwickauern zu schaffen, gegen die Nordlichter gelang erst der zweite Dreier in heimischen Gefilden. Was wäre wenn? Der MDR fragte bei Enochs nach und traf auf einen selbstbewussten FSV-Coach. "Ich bin von meiner Arbeit überzeugt, ich bin von mir überzeugt als Trainer. Ich glaube, ich passe sehr gut zu Zwickau. Ich habe das Gefühl, dass es in der Mannschaft ankommt, was ich sage", so die Meinung des US-Amerikaners. Enochs ist überzeugt, dass sich die geleistete Arbeit sehen lassen kann: "Was wir in den letzten zweieinhalb Jahren mit Zwickau erreicht haben, ist schon nicht schlecht. Bezogen auf die Voraussetzungen, die wir hier haben."