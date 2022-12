Joe Enochs ist niemand, der nach Ausreden sucht. "Wir wussten von Anfang an, dass es eine schwere Saison wird. Aber wir hätten es besser machen müssen, wir hätten mehr Punkte haben können", bringt der Trainer die ausbaufähige Zwischenbilanz des FSV Zwickau auf den Punkt. Die Westsachsen haben nach 17 Drittliga-Partien erst 16 Punkte auf dem Konto und überwintern auf Abstiegsplatz 17. Es ist also einiges zu tun in der am vergangenem Montag (5. Dezember) gestarteten Vorbereitung auf die noch ausstehenden 21 Saisonspiele.