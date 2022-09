Er ist der Rückhalt bei Drittligist FSV Zwickau und fällt nun monatelang aus. Wie die Westsachsen am Samstag (03.09.2022) mitteilten, zog sich Keeper Johannes Brinkies einen Muskelbündelriss im rechten Oberarm und wird in der Hinrunde nicht mehr zur Verfügung stehen. Passiert ist das Malheur dem Kapitän des FSV beim Mannschaftstraining am Vortag.

Brinkies war vor sechs Jahren von Hansa Rostock nach Zwickau gewechselt, war sofort die Nummer eins zwischen den Pfosten und ist der Garant dafür, dass die Schwäne jedes Jahr den Klassenerhalt in der 3. Liga geschafft haben. FSV-Sportdirektor Toni Wachsmuth sagte zur Verletzung des 29-Jährigen: "Es ist für uns natürlich eine extrem bittere Diagnose. Wir werden `Pommes` bei der Reha bestmöglich unterstützen, so dass er so schnell wie möglich wieder auf den Platz zurückkehren kann. Gleichzeitig werden wir ihm aber auch die nötige Zeit geben, die Verletzung vollständig auszukurieren." Am Sonntag wird vermutlich der von Optik Rathenow verpflichtete Lucas Hiemann zwischen den Pfosten stehen.