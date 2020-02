Wilde Partie

Im Stadion Zwickau bekamen die Zuschauer einiges geboten. Beide Teams legten von Anfang an eine sehr offensive Spielausrichtung an den Tag und erarbeiteten sich etliche Chancen. So war es auf der Zwickauer Seite vor allem Rechtsaußen Morris Schröter, der für ordentlich Wind sorgte und zwei Mal nur knapp scheiterte (5./25.). Die seit acht Partien ungeschlagenen Gäste aus München kamen erst etwas später ins Rollen und schockten den FSV durch Topstürmer Sascha Mölders, der sein zwölf Saisontor erzielte (37.). Plötzlich war Ruhe im Zwickauer Rund. Doch dabei sollte es nicht bleiben. Nach einem Klärungsversuch der "Sechzger" kam Maurice Hehne aus den ewigen Weiten des Mittelfelds angerannt und nahm einfach mal aus gut 35 Metern Maß. Mit dem wohl zukünftigen "Volltreffer der Woche" stellte Hehne kurz vor der Pause auf 1:1 (45.). Harte Partie. Der FSV Zwickau und der TSV 1860 München behakten sich ordentlich und unterhielten die Zuschauer mit vier Toren. Bildrechte: imago images/Kruczynski

Der Moment von Davy Frick. Frick erzielte den 2:2-Endstand. Bildrechte: PICTURE POINT / Roger Petzsche Doch der nächste Nackenschlag wartete bereits auf die Westsachsen. 1860 erzielte nach einem schönen Spielzug durch Prince Osei Owusu und letztendlich Topscorer Stefan Len den erneuten FSV-Rückstand (49.). Anscheinend kann das Team von Joe Enochs die Tage jedoch "Rückstand" und glich nach einem klassischen "Ping-Pong-Tor" zum 2:2 aus (58.). Danach blieb der FSV am drücker, verpasste aber den entscheidenden Treffer. So scheiterte Ali Odabas aus gut zwei Metern am TSV-Pfosten (75.) und Neuzugang Johannes Dörfler zog gegen 1860-Keeper Marco Hiller den Kürzeren (89.).

Das sagten die Trainer

Michael Köllner (München): "Wir fahren hier mit einem Punkt nach Hause. Wir freuen uns und wussten was auf uns zukommt. Wir hatten viele gute Phasen. Für mich war es wichtig zu sehen, dass mein Team das 1:1 so super weggesteckt hat. Am Ende haben wir etwas gebraucht, um uns wieder rein zu finden. Zwickau war am Ende sehr gut und wir müssen uns bei Keeper Hiller bedanken."