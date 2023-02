Das war ein echter Hammer heute in Zwickau. Das Personalbeben von Westsachsen. Der FSV stellt sowohl Cheftrainer Joe Enochs als auch Sportdirektor Toni Wachsmuth frei. Zwei Entscheidungen, die in der Form nicht zu erwarten waren bei einem Verein, der in solchen Fragen bislang immer mit größtmöglicher Besonnenheit agierte. Und Entscheidungen, die – was man so hört – auch im Vereinsumfeld und mannschaftsintern durchaus mit Überraschung zur Kenntnis genommen wurden.