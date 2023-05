Im Gegenteil: Zwickau kassierte nach dem Trainerwechsel im Schnitt ein Gegentor mehr pro Spiel als unter Enochs, traf aber auch deutlich öfter. "Die stabile Defensive ist die Basis", so Thielemann, der in Vorbereitung auf die neue Saison genau da ansetzen wolle. Besonders auffällig: Ab der 70. Minute brach der FSV regelmäßig ein und konnte im Endspurt nicht zu legen. War die Mannschaft nicht fit genug? Allein auf die fehlende Grundlagenausdauer, die in der Vorbereitung gelegt wird, wollte Thielemann die regelmäßigen Schwächen in der Schlussphase der Spiele nicht schieben. Neben der Physis sei auch der mentale Druck dazu gekommen.

Nach dem feststehenden Abstieg ist der Druck in den letzten beiden Spieltagen weg, können sich die Spieler zeigen und für neue Arbeitgeber anbieten. Es ist schwer vorstellbar, dass ein Großteil der Mannschaft den Weg in die Regionalliga zu wohl deutlich geringeren Bezüge mitgehen will. Auch Torwart Johannes Brinkies, immerhin seit dem Aufstieg 2016 in Zwickau, hat sich noch nicht entschieden: "Ich bin mir nicht sicher, was ich mache. Es steht nichts fest", sagte der 29-Jährige, der sich "grundsätzlich alles vorstellen kann". Er sei in einem "coolen Alter für einen Torwart" und strebe nach dem Höchsten. "Ich will so hoch, wie es nur irgendwie geht, Fußball spielen. Wo das ist, da sind die letzten Entscheidungen noch nicht gefallen. Der Verein schaltet jetzt wieder hoch, gibt Gas und versucht zu gucken, was möglich ist und dann schauen wir, was bei mir geht."