Lokotsch war im Januar 2021 nach dem Abgang von Gerrit Wegkamp vom schottischen Erstligisten FC Livingston zu den Westsachsen gewechselt. Sein Vertrag galt zunächst nur bis Saisonende 2020/21. In bis dato 18 Drittligaeinsätzen erzielte der 25-Jährige drei Tore – zwei davon bei den Siegen über Lübeck und Saarbrücken an den letzten beiden Spieltagen.



Er freue sich darauf, "ein weiteres Jahr Teil des Teams zu sein" und hofft, in der neuen Saison "endlich wieder vor den eigenen Fans" spielen zu können, um "den FSV Zwickau noch mal von einer ganz anderen Seite" kennenzulernen, wurde Lokotsch in der offiziellen Vereinsmitteilung zitiert.