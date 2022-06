Es könnten "fehlendes Vertrauen, Disziplinlosigkeit und die Zweifel an Fähigkeit und Aufrichtigkeit nicht mehr kompensiert werden", hieß es in der Erklärung weiter. Mit dem Abschied des Trios sei auch das Ende des Investorenprojekts verbunden, "da die Fortsetzung der Arbeit des scheidenden FSV-Managements Voraussetzung der Mehrheit der potentiellen Investoren für eine Beteiligung an der FSV Zwickau Spielbetriebsgesellschaft mbH war".