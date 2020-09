Der gebürtige Zwickauer wechselte 2010 vom FSV in die Nachwuchsabteilung des FC Carl Zeiss Jena. Bei den Thüringern entwickelte sich Wolfram später im Männerbereich zu einem Leistungsträger. 2019 schloss sich der Allrounder dem FC Ingolstadt an. Dort kam der 23-Jährige in der vergangenen Saison zu 20 Drittliga-Einsätzen.