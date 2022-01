Hilßner überzeugt im offensiven Mittelfeld vor allem durch Zielstrebigkeit und einen guten Torabschluss. Dementsprechend froh sind die Verantwortlichen des FSV, dass der Transfer in wirtschaftlich schwierigen Zeiten geklappt hat. "In den gemeinsamen Gesprächen ist von Anfang an klar geworden, dass er (...) Lust hat auf dem Platz zu stehen und mit uns zusammen in der 3. Liga erfolgreich sein will. Wir können durch die Leihe (...) hoffentlich eine Win-Win-Situation Marcel und den FSV erzeugen", so Sportdirektor Toni Wachsmuth.