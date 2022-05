Der 23 Jahre alte Hauptmann wird in der nächsten Spielzeit beim VfB Lübeck auflaufen. "Es waren wirklich drei sehr schöne und lehrreiche Jahre für mich. Ich habe in Zwickau eine tolle Zeit gehabt und mich sehr wohl gefühlt. Ich werde die schönen Momente mit den FSV-Fans, vor allem die Nicht-Abstiegsfeier nach dem Spiel in Mannheim, immer in guter Erinnerung behalten", so Hauptmann in einer FSV-Mitteilung vom Dienstag (03.05.2022).