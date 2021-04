FSV-Sportdirektor Toni Wachsmuth betonte: "Mike hat bewiesen, wie wichtig er für unsere Mannschaft sein kann. Er hat sich seine Vertragsverlängerung durch konstant gute Leistungen in der Rückrunde verdient."



Der frühere Zweitliga-Profi Könnecke (73 Partien) selbst sprach von einer "Herzensangelegenheit". Er sei "einfach nur froh und dankbar, in so einem tollen Verein spielen zu können." Der 32-Jährige war 2016 von Erzrivale Erzgebirge Aue nach Zwickau gewechselt und hat seitdem 136 Pflichtspiele für die "Schwäne" bestritten. In der aktuellen Spielzeit kommt der Defensivspezialist bislang auf 22 Drittligaeinsätze.