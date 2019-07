Sechs Neue standen in der Startelf der Westsachsen: Ali Odabas, Maurice Hehne, Wegkamp, Fabio Viteritti, Leon Jensen und Elias Huth. In einer temporeichen ersten Hälfte hatten die Hausherren kleine Feldvorteile. Die beste Gelegenheit der Emsländer durch Marius Kleinsorge - ein Schuss aus acht Metern halbrechts - entschärfte Keeper Johannes Brinkies (13.). Freistoßspezialist Viteritti bestätigte diese Bezeichnung in der 24. Minute. Er zirkelte einen Freistoß aus knapp 25 Metern genau Richtung rechtes Dreiangel. Doch der gebürtige Leipziger Erik Domaschke flog durch seinen Kasten und lenkte das Geschoss ins Toraus.

Bildrechte: imago images / Werner Scholz