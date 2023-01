Dabei mangelt es nicht an der Auswahl, sondern am grünen Licht des Deutschen Fußball-Bundes. Der chronisch klamme FSV darf noch keine Spieler verpflichten, weil der Klub die Nachlizenzierung des DFB durchläuft. Sobald Klarheit herrscht, will der FSV handeln. Dabei habe ein Ersatz für Innenverteidiger Filip Kusic, der mit einem Kreuzbandriss die gesamte Saison ausfallen wird, höchste Priorität, sagte Trainer Joe Enochs.