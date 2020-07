Der FSV Zwickau hat am Donnerstag (23. Juli) seinen ersten Neuzugang für die kommende Saison präsentiert. Abwehrspieler Bastian Strietzel wechselt vom Regionalligisten ZFC Meuselwitz zu den Westsachsen. Der 22-Jährige unterschrieb beim FSV einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021 mit Option auf Verlängerung.

"Er ist ein junger Innenverteidiger, der über eine gute Physis sowie ein starkes Spielverständnis verfügt und in seinem jungen Alter bereits Verantwortung als Kapitän in der Regionalliga Nordost übernommen hat", wird FSV-Sportdirektor Toni Wachsmuth in einer Vereinsmitteilung zitiert.