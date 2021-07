Der FSV Zwickau hat mit Rückkehrer Patrick Göbel einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison präsentiert. Der 27 Jahre alte Außenbahnspieler unterschrieb am Montag (05.07.) einen Vertrag bis Juni 2023. "Der Kontakt zu Patrick ist in den vergangenen Jahren nie abgerissen. Da sich jetzt die Möglichkeit ergeben hat, ihn wieder zurück nach Zwickau zu holen, freuen wir uns, dass er unsere Mannschaft mit seiner Art und Weise sowie seiner Erfahrung verstärken wird", sagte FSV-Sportdirektor Toni Wachsmuth in einer Vereinsmitteilung.