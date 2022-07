Der FSV Zwickau steht kurz vor der Verpflichtung von Noel Eichinger, der sich seit Anfang Juli bereits als Probespieler bei den Westsachsen anbietet. Via Twitter verkündete der Verein am Dienstagnachmittag (12. Juli), dass der Angreifer beim Mediatag des Drittligisten bereits in FSV-Spielkleidung abgelichtet wurde und auch seinen Platz auf dem offiziellen Mannschaftsbild bekommt.

Eichinger stand in den vergangenen beiden Jahren bei Oberligist Wormatia Worms unter Vertrag und hatte in der letzten Saison maßgeblichen Anteil am Aufstieg des Traditionsvereins aus Rheinland-Pfalz in die Regionalliga Südwest.



Der 20-Jährige war wettbewerbsübergreifend in 32 Einsätzen mit 17 Toren der beste Schütze seines Teams und lieferte zudem noch 21 Vorlagen. Vor allem in der ab Ende März ausgespielten Endrunde der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar trumpfte Eichinger auf (zwölf Einsätze, sechs Tore, elf Vorlagen). Nun darf sich der seit 30. Juni vertragslose gebürtige Mainzer offenkundig zwei Ligen höher im Team von Cheftrainer Joe Enochs beweisen.